Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250506.3 Brunsbüttel: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte insgesamt sechs Stehtische von einem Veranstaltungsort in Brunsbüttel entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am 01.05.2025, in der Zeit von 02:30 Uhr bis 11:15 Uhr, stahlen Unbekannte sechs Stehtische nach dem Maifeuer der Stadt am Freizeitbad. Die Tische waren auf der mobilen Veranstaltungsbühne unter einer Plane nach der Feier zurückgelassen worden. Am Vormittag konnte der beauftragte Veranstalter nur noch den Diebstahl seiner Tische feststellen.

Der Geschädigte bezifferte die Gesamtschadenshöhe mit 420 Euro.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein. Personen, die Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04852 60240 oder per Mail unter Brunsbuettel.pr@polizei.landsh.de bei der Polizei in Brunsbüttel.

Björn Loop

