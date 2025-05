POL-IZ: 250505.3 Marne: Bedrohung und Widerstand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Heide (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag ist ein Autofahrer in Heide mit seinem PKW gegen einen Baum gefahren und noch am Unfallort verstorben. Am Folgetag kollidierte der Nutzer eines Krankenfahrstuhls mit einem Kleinkraftrad. Beide Unfallbeteiligten erlitten durch den Zusammenprall schwere Verletzungen. Am Freitag beobachteten Zeugen gegen 15:20 ...

