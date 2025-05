POL-IZ: 250505.1 Krumstedt: Entlaufenes Schaf, Besitzer gefunden (Folgemeldung zu 250502.1)

Itzehoe (ots) - Die Polizei Itzehoe korrigiert die Meldung 250502.2. Die Tatörtlichkeit befindet sich in der Straße Vor dem Delftor in Itzehoe und wie zunächst berichtet in der Otto-F.-Alsen-Str. Björn Loop Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 +49 (0) ...

