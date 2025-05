Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250505.2 Heide: Zwei schwere Verkehrsunfälle im Kreis Dithmarschen

Heide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag ist ein Autofahrer in Heide mit seinem PKW gegen einen Baum gefahren und noch am Unfallort verstorben. Am Folgetag kollidierte der Nutzer eines Krankenfahrstuhls mit einem Kleinkraftrad. Beide Unfallbeteiligten erlitten durch den Zusammenprall schwere Verletzungen.

Am Freitag beobachteten Zeugen gegen 15:20 Uhr im Fritz-Thiedemann-Ring in Höhe der Vogelweide, wie ein 65-jähriger Fahrzeugführer aus Tellingstedt in seinem Fahrzeug zusammensackte. Im Anschluss verlor er die Kontrolle über seinen Ford, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem PKW gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Wagen zurück, überschlug sich und kam schließlich zum Stillstand. Unfallzeugen bargen den Fahrer aus seinem Fahrzeug und leisteten umgehend Erste Hilfe. Ein Notarzt konnte kurz darauf nur noch den Tod des Dithmarschers feststellen.

Am Samstag hielt der 87-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhles zunächst an der Ampelanlage in der Meldorfer Straße in Höhe des Fritz-Thiedemann-Ring an. Der aus Wöhrden Stammende setzte dann aber aus bisher ungeklärter Ursache seine Fahrt fort, wollte offensichtlich die Straße queren und stieß mit einem vorfahrtberechtigten Leichtkraftrad zusammen. Durch den Zusammenprall erlitt der Unfallverursacher eine schwere Kopfverletzung und schwebte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme in Lebensgefahr. Der 67-jährige Fahrer des Kleinkraftrades verletzte sich schwer, ein Krankenwagen verbrachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Durch Ermittlungen am Unfallort ergab sich der Verdacht, dass der Wöhrdener sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Rauschmitteln geführt hat. Zur Beweissicherung ordnete die Staatsanwaltschaft Itzehoe eine Blutprobenentnahme beim Unfallverursacher an. Die Durchführung erfolgte durch einen Arzt im Beisein von Beamten des Polizeireviers Heide. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 650 Euro.

Björn Loop

