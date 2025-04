Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort

Rheinberg - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers und der KPB Wesel - Festnahme nach Sachbeschädigung mit Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz

Kamp-Lintfort/Rheinberg (ots)

Am 16. April gegen kurz nach 1 Uhr kam es auf der Kamper Straße in Kamp-Lintfort zur Detonation eines Knallkörpers am Fenster einer Wohnung. Das Fenster wurde dadurch stark beschädigt.

Im Verlauf des Einsatzes ergaben sich ein Verdacht gegen einen 32-jährigen Mann aus Rheinberg.

Polizeikräfte umstellten ein Mehrfamilienhaus auf der Eschenstraße, in dem sich die Wohnung des 32-Jährigen befand.

Aus der Wohnung des 32-Jährigen konnten verdächtige Geräusche wahrgenommen werden. Das Mehrfamilienhaus wurde daraufhin evakuiert. Noch vor dem Eintreffen von Spezialeinheiten konnte der Mann vorläufig festgenommen werden.

In der Wohnung des Mannes konnten mehrere selbstgebaute Sprengkörper aufgefunden werden. Daraufhin wurden Sprengstoffspezialisten des LKA angefordert, um die Gegenstände sicherzustellen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen werden durch die Kriminalpolizei geführt und dauern derzeit an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell