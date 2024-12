Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Graffitisprayer ertappt - Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Unna - Dortmund (ots)

In der Nacht zu Montag (16. Dezember) stellten Mitarbeiter der DB-Sicherheit einen Mann, der eine Schallschutzwand in Unna besprühte. Bundespolizisten fanden bei der Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen diverse Beweismittel auf und beschlagnahmten diese.

Gegen 1:30 Uhr informierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei darüber, dass sie einen Mann erblickten, der in der Mühlenstraße in Unna durch die Tür einer Schallschutzwand die Gleise betreten habe. Als die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, saß der 20-Jährige bereits auf dem Boden und wurde von den Sicherheitskräften umstellt. Diese schilderten gegenüber den Einsatzkräften, dass sie den deutschen Staatsbürger aus dem Auto heraus beobachteten, wie er sich in die Richtung der Schallschutzwand begab. Kurze Zeit später ging er erneut zu seinem Auto, entnahm diesem einen Beutel und kehrte zurück. Als die Bahnmitarbeiter daraufhin die Verfolgung aufnahmen, konnten sie sehen, wie der Dortmunder die Wand besprühte. Als die Sicherheitskräfte den Mann stellten, versuchte dieser zu flüchten, was ihm nicht gelang.

Die Beamten konfrontierten den 20-Jährigen mit den Beobachtungen, der daraufhin von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten und seiner mitgeführten Tasche, fanden die Uniformierten acht Spraydosen und einen Filzstift auf. Zudem befanden sich auf dem Boden acht Sprühköpfe und ein Paar Gartenhandschuhe. Das aufgefundene Smartphone sowie die Kamera des Deutschen beschlagnahmten die Polizisten. Die Größe des Graffitis beträgt circa 14 qm.

Nachdem die Tatortarbeit vor Ort abgeschlossen war, durchsuchten die Bundespolizisten das Auto des 20-Jährigen. Im Zuge der Durchsicht fanden die Beamten eine weitere Tasche auf, in der sich eine Warnweste der Deutschen Bahn AG und fünf weitere Spraydosen befanden. Die Weste will der Heranwachsende im Internet erworben haben.

Anschließend führten die Einsatzkräfte den Beschuldigten der Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof zu. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wurde der 20-Jährige entlassen.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Beweismittel und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

