Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (20.05.2025)

Donaueschingen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Bregstraße hat sich am Dienstag, gegen 17 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Ein Unbekannter beschädigte während des Einparkens einen daneben parkenden weißen Audi. Im Anschluss stieg die Fahrerin aus, besah sich den Schaden und parkte ihren Wagen daraufhin um. Wenige Minuten später fuhr sie in ihrem Opel davon, ohne den Vorfall zu melden. Zeugenhinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, entgegen.

