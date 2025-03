Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizisten stellen Graffititäter

Stralsund, Ostseebad Binz (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (18.03.2025) wurden auf dem Bahnhof Binz zwei Reisezugwagen eines ICE großflächig auf ca. 80 Quadratmetern besprüht. Bundespolizisten konnten die vermutlichen Tatverdächtigen unweit des Tatortes und im Nachgang festnehmen. Hierbei handelt es sich um drei junge Frauen und ein Mann aus Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Ein Zeuge beobachtete am Morgen vermummte Personen am Bahnhof Binz und wählte den Notruf. Bei Eintreffen der Streifen von Landes- und Bundespolizei flüchteten die Tatverdächtigen vom Tatort. Eine 20-jährige Deutsche mit Farbanhaftungen an Händen und Kleidung konnte jedoch in unmittelbarerer Nähe durch Bundespolizisten festgenommen werden. Zudem wurden am Tatort 42 Sprühdosen sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die junge Frau von der Dienststelle entlassen. In den Mittagsstunden wurde die Frau erneut in einer Personengruppe im Regionalexpress von Stralsund nach Rostock festgestellt. Auch die anderen drei Personen im Alter zwischen 18 und 28 Jahren hatten Farbanhaftungen an ihren Händen und an ihrer Kleidung. Am Rostocker Hauptbahnhof wurden die drei Tatverdächtigen festgenommen. Sie durften nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ihre Reise fortsetzen.

Die Schadenshöhe am Reisezug ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell