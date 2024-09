POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Misslungener Einparkversuch entlarvt betrunkenen Autofahrer

Mannheim (ots) - Am Mittwoch fuhr eine 86-Jährige mit ihrem Damenrad gegen 12 Uhr entlang der Mannheimer Straße in Richtung Innenstadt, als sie beim Abbiegen mit einem VW eines 20-Jährigen zusammenstieß. Der Autofahrer war ebenfalls auf der Mannheimer Straße in gleiche Richtung unterwegs und wollte die Fahrradfahrerin überholen. Ersten Erkenntnissen zur Folge ...

mehr