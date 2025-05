Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Blitzer mit Farbe beschmiert (21./22.05.2025)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, an einer Geschwindigkeitsmessanlage in der Teggingerstraße verursacht, in dem sie den stationären Blitzer mit weißer/silberner Farbe beschmierten.

Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

