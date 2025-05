Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall auf der A81 - Sprinter touchiert bei Fahrstreifenwechsel Suzuki - insgesamt 17.000 Euro Schaden (21.05.2025)

Mühlhausen-Ehingen, A81 (ots)

Aufgrund eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel ist am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Engen ein Unfall passiert. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Sprinter in Richtung Stuttgart. Als der junge Mann von der rechten auf die linke Spur wechselte um einen vorausfahrenden Lastwagen zu überholen, übersah er einen von hinten kommenden Suzuki Swift eines 54-Jährigen und touchierte mit dem Heck die Fahrzeugfront des Kleinwagens. Infolge der Kollision geriet der Sprinter ins Schleudern und touchierte erst die rechte und dann die linke Leitplanke ehe der Mercedes auf der linken Fahrbahn liegen blieb. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle und reinigte anschließend die durch Betriebsstoffe verschmutzte Straße. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro.

