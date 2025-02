Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall Vollmersbachstraße - Möglicher Geschädigter gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 26.02.25, kam es mutmaßlich zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des "Action"-Marktes in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein. Mutmaßlich wurde ein PKW gegen 11.00 Uhr auf dem besagten Parkplatz durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der PKW des Geschädigten konnte nicht mehr angetroffen werden. Ob es tatsächlich zu einem schädigenden Ereignis zum Nachteil eines parkenden PKW kam ist derzeit unklar.

Der mutmaßliche Unfallverursacher meldete sich umgehend auf hiesiger Dienststelle.

