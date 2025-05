Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, B33neu, Lkr. Konstanz) Aquaplaningunfall auf der B33 - Mercedes prallt in Mittelschutzplanke und in VW Transporter - insgesamt rund 14.000 Euro Schaden (21.05.2025)

Singen, B33, B33neu (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 33 ein Aquaplaningunfall ereignet. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 45-Jährige mit einem Mercedes der C-Klasse auf der B33 in Richtung Konstanz. Auf Höhe der Betriebsumfahrung Beuren verlor die Frau auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und prallte in die Mittelschutzplanke. Von dort abgewiesen touchierte der Mercedes in der Folge einen von hinten kommenden VW Transporter. Die C-Klasse war anschließend nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den demolierten Wagen, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Die Schadenshöhe am VW dürfte im Bereich von ungefähr 4.000 Euro liegen.

