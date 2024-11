Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drei Autofahrer ohne Versicherungsschutz gestoppt

Zittau (ots)

30.10.2024 / 12:15 Uhr / Zittau

31.10.2024 / 14:40 Uhr / Zittau 31.10.2024 / 17:15 Uhr / Zittau

Im Rahmen der mobilen Fahndungs- und Streifentätigkeit stoppten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz in Zittau in den vergangenen zwei Tagen drei nicht versicherte Fahrzeuge und untersagten in zwei Fällen die Weiterfahrt.

Am 30. Oktober war es um 12:15 Uhr in der Schliebenstraße ein 23-jähriger Slowake, am 31. Oktober um 14:40 Uhr in der Chopinstraße ein 32 Jahre alter Ukrainer sowie um 17:15 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße ein 56-jähriger Deutscher, die ihre geführten PKW nicht ordnungsgemäß versichert hatten. Sie müssen sich wegen des Führens von Kraftfahrzeugen ohne Haftpflichtschutz verantworten. Die Kennzeichenschilder an zwei Fahrzeugen wurden entstempelt. Der Slowake schloss vor Ort online eine Haftpflichtversicherung ab und durfte weiterfahren. Die Ermittlungen wurden an die Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell