Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann musste über 1.200,00 Euro Geldstrafe zahlen

Zittau (ots)

30.10.2024 / 22:15 Uhr / Zittau

Der Bundespolizei ging am Abend des 30. Oktober 2024 an der deutsch-polnischen Grenze ein gesuchter Straftäter ins Fahndungsnetz. Um 22:15 Uhr reiste ein per Haftbefehl gesuchter Autofahrer auf der B 178 bei Zittau aus Polen kommend ein. Der 37-jährige Rumäne war 2021 wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da der Mann nun den Gesamtbetrag inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 1.272,90 Euro zahlen konnte, entging er einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell