Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Syrische Migranten zweimal aufgegriffen

Ostritz, Ebersbach (Sa.) (ots)

19.10.2024 / 13:25 Uhr / Ostritz

20.10.2024 / 07:25 Uhr / Ebersbach

Am 19.Oktober 2024 überschritten bei Ostritz vier junge Männer aus Syrien ohne gültige Grenzübertrittsdokumente die deutsch-polnische Grenze und wurden in der Folge im 13:25 Uhr durch die Bundespolizei in Ostritz aufgegriffen. Die Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren wurden in Gewahrsam genommen, Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet und dann nach Polen zurückgewiesen.

Einen Tag später informierte das Zugpersonal des Regionalexpress Liberec - Dresden die Bundespolizei über vier in Zittau ohne Fahrscheine zugestiegene Männer. Bei der Einfahrt in den Bahnhof Ebersbach um 07:25 Uhr kontrollierte die Bundespolizei die Vier und stellte fest, dass es sich um die Syrer vom Vortag handelt. Sie wurden wieder zur Dienststelle gebracht und Strafanzeigen wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes geschrieben. Drei von ihnen stellten nun Schutzersuchen und wurden zu einer Erstaufnahmeeinrichtung geschickt. Der vierte Mann wurde wieder nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell