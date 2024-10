Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Traktorreifen im Gleis

Zittau (ots)

10.10.2024 / 08:30 Uhr / Zittau

Unbekannte Täter haben am Morgen des 10. Oktober 2024 auf der Bahnstrecke Zittau - Görlitz auf Höhe Eckartsberg einen Traktorreifen in das Gleis gelegt. Gegen 08:30 Uhr stoppte dort noch rechtzeitig eine Regionalbahn. Der Triebfahrzeugführer holte den Reifen aus dem Gleis und legte ihn an der Seite ab. Er informierte die Bundespolizei, die nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Es ist kein Schaden eingetreten und es wurde niemand verletzt.

