Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Wohnhaus in St. Wendel-Remmesweiler

St. Wendel (ots)

Am vergangenen Freitag kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Hell" in St. Wendel-Remmesweiler. Unbekannte Täter nutzten die kurzzeitige Abwesenheit der 77- und 80-jährigen Bewohner in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:20 Uhr. Hierfür begaben sie sich auf die rückwärtige Seite des Anwesens und hebelten die Terrassentür auf. Danach wurden sämtliche Wohnräume betreten und die Schränke bzw. Behältnisse nach Wertgegenständen abgesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet. Am Tatort kam die Spurensicherung zum Einsatz. Im Rahmen von Zeugenbefragungen gab es Hinweise auf eine schwarz-gekleidete männliche Person, die im Tatzeitraum hinter dem Anwesen gesehen wurde.

Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851/898-0

