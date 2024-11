Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Computer-Betrug erfolgreich

St. Wendel (ots)

Am Donnerstag kam es in St. Wendel zur Vollendung eines sogenannten "Enkeltricks". Im vorliegenden Fall gab sich ein Anrufer bei dem hier 65jährigen Geschädigten als "Microsoft-Mitarbeiter" aus. Der Mann habe Englisch gesprochen und auch einen Text in Englisch auf den Computer des Geschädigten gesendet. Nach erfolgter Übersetzung gab man dem Geschädigten zu verstehen, dass Hacker auf seinem Computer gewesen seien. Um diese festsetzen zu können, solle er nun mehrere Überweisungen im Online-Banking tätigen und darüber hinaus digitale Zahlungskarten kaufen gehen, was der Geschädigten auch tat. Solche Karten erhält man in Supermärkten oder Tankstellen. Nachdem er diese erworben hatte, gab er die Codes an den angeblichen "Microsoft-Mitarbeiter" durch. Insgesamt ist dem Geschädigten hier durch die Überweisungen und Durchgabe der Bezahl-Codes ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden. Daher rät ihnen die Polizei: Seien Sie misstrauisch, wenn am Telefon oder über einen Messenger-Dienst Bargeld, Wertsachen oder eine Überweisung von Ihnen verlangt werden!

