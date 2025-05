Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (21.05.2025)

Blumberg (ots)

Am Mittwoch hat ein Unbekannter auf einem Parkplatz an der Winklerstraße, zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr, einen VW beschädigt. Beim rückwärts Ausparken streifte der unbekannte Autofahrer an der linken Seite des auf Höhe der Hausnummer 5 geparkten schwarzen Golfs entlang. Statt den Unfall zu melden, verließ er die Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Der Polizeiposten Blumberg sucht, unter der Nummer 07702 / 41066, nach Hinweisen zur Unfallflucht.

