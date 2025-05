Böttingen (ots) - Am Mittwochvormittag ist es auf der Landesstraße 438 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Autofahrer leichte Verletzungen erlitten hat. Gegen 11:45 Uhr geriet ein 85-jähriger Mann mit einem Honda Jazz in einer 180-Grad-Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit der linken Seite ...

