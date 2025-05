Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Schulstraße (22.05.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

16.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag, um 15 Uhr, auf der Schulstraße ereignet hat. Ein 19-jähriger Opel-Fahrer bog von der Hauptstraße auf die Schulstraße ab. Ihm entgegen kam eine 60-Jährige, ebenfalls in einem Opel, die zu weit in der Mitte der Straße fuhr. Der junge Mann konnte nicht mehr ausweichen und es folgte ein Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte.

