POL-KS: Gestohlener Radlader in Grebenstein wieder aufgetaucht: Polizei sucht weiter nach Zeugen

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel)

Wie bereits gestern berichtet, wurde am vergangenen Wochenende in Grebenstein ein Radlader von einer Baustelle entwendet. (Siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6008822). Nun ist das Fahrzeug wieder aufgetaucht, trotzdem sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen der Tat.

Der Radlader war zwischen Freitagabend und Montagmorgen von einer Baustelle am Kressenbrunner Weg in der Feldgemarkung von Grebenstein gestohlen worden. Am gestrigen Dienstagnachmittag stellte dann ein Landwirt die Arbeitsmaschine in seinem Unterstand in der Straße "Schlüchtergraben", knapp zwei Kilometer vom Tatort entfernt, fest. Nach dem Abschluss der Spurensicherung konnte der Radlader wieder an die Eigentümerfirma übergeben werden.

Da nach wie vor unklar ist, wie die Täter den gelb-weißen Liebherr L 504 entwenden konnten und warum das Fahrzeug in dem Unterstand abgestellt wurde, sucht die Polizei Hofgeismar weiterhin nach Zeugen und Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 05671- 99280 zu melden.

