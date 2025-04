Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Radlader von Baustelle bei Grebenstein entwendet

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel)

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Radlader von einer Baustelle bei Grebenstein entwendet haben.

In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen begaben sich der oder die Täter zu der Baustelle nahe den Bahngleisen am Kressenbrunner Weg in der Feldgemarkung von Grebenstein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, drangen diese dann gewaltsam in die Fahrgastzelle der Arbeitsmaschine ein und fuhren damit in unbekannte Richtung davon. Wie genau die Diebe das Fahrzeug starten konnten, ist bislang noch nicht geklärt. Bei dem gestohlenen Radlader handelt es sich um einen relativ neuen Liebherr L 504 Compact V in den Farben Gelb und Weiß. Ebenfalls entwendet wurden eine zu dem Fahrzeug gehörende, etwa zwei Meter breite Schaufel sowie eine Palettengabel. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Zeugen, welche am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle gemacht oder den Radlader in Grebenstein gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofgeismar unter Tel. 05671- 99280 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell