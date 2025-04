Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdieb entwendet Portemonnaie von Rentner - Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Schauenburg-Elgershausen (Landkreis Kassel)

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Montagabend einen Rentner auf einem Supermarktparkplatz in Schauenburg-Elgershausen abgelenkt, um ihm anschließend das Portemonnaie aus dem Pkw zu entwenden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Der 77-Jährige befand sich am Montag gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Großenritter Straße und war gerade im Begriff, den leeren Einkaufswagen von seinem Auto zurück zum Markt zu bringen, als ein Mann auf ihn zukam und ihm den Wagen abnahm. Dies tat er jedoch nicht aus Nächstenliebe, wie sich wenig später zeigte. Denn unmittelbar darauf erschien die Person erneut bei dem Pkw des Rentners. Unter anderem mit der Frage nach Kleingeld und wilden Gesten lenkte der Täter den Mann anschließend derart ab, dass es ihm gelang, unbemerkt das Portemonnaie des Seniors aus dem Fahrzeug zu entwenden und anschließend in unbekannte Richtung zu flüchten.

Der Täter soll etwa 180-185 cm groß gewesen sein, helle Haut und kurzes, dunkelblondes Haar gehabt haben. Er soll in gebrochenem Deutsch gesprochen und einen Mundschutz, einen grauen Pullover sowie eine graue Hose getragen haben.

Die Ermittler der zuständigen EG 2 der Regionalen Ermittlungsgruppe Kassel bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

