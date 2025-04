POL-KS: Frau bei Zimmerbrand im Stadtteil Forstfeld leicht verletzt

Kassel (ots) - Niestetal (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag ca. 800 Meter Kupferkabel von einer Baustelle in Niestetal-Sandershausen gestohlen. Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, soll an der Baustelle an der Hermann-Scheer-Straße, nahe "Zum Solarwerk", eine Schnellladestation ...

