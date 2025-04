Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Cops im Dialog- Polizei und Schulen im Austausch" an der Albert-Schweitzer-Schule in Kassel

Kassel (ots)

Kassel:

"Cops im Dialog - Polizei und Schulen im Austausch"- so lautet der Titel einer Dialogveranstaltung, die am 1. April 2025 an der Albert-Schweitzer-Schule in Kassel stattfand. Ziel dieser Initiative ist es, den Austausch mit Jugendlichen zu fördern, über die tägliche Polizeiarbeit zu informieren und gemeinsam über Werte wie Respekt und gegenseitiges Verständnis zu sprechen.

Der Schulleiter des Gymnasiums, Markus Crede, begrüßte zunächst die rund 60 Teilnehmenden und betonte die Bedeutung eines offenen Dialogs zwischen Schule und Polizei. Anschließend stellte die Leiterin der Polizeidirektion Kassel, Leitende Kriminaldirektorin Jenny Breede, in einem Impulsvortrag anschaulich die Arbeit der Polizei dar und erläuterte anhand von Praxisbeispielen, mit welchen Herausforderungen die Einsatzkräfte täglich konfrontiert werden. Auch die Migrationsbeauftragte des Polizeipräsidiums Nordhessen, Katrin Esaulov, und der Einstellungsberater der nordhessischen Polizei, Marc Leimbach, brachten ihre Perspektiven ein und standen den Schülerinnen und Schülern für ihre Fragen zur Verfügung. Begleitet wurde der Austausch durch Hakan Sahin, der als regionaler Jugendkoordinator der Polizeidirektion Kassel über polizeiliche Themen aus Sicht der Jugendprävention informierte.

Die Schülerinnen und Schüler beteiligten sich mit großem Interesse und nutzten die Gelegenheit, ihre zuvor erarbeiteten Fragen zu stellen. Für einen besonders eindrucksvollen Abschluss des Austausches sorgte die Vorführung von Aufnahmen aus einer Bodycam (wobei die Personen entsprechend verpixelt waren), die durch das Polizeipräsidium Osthessen nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft Fulda zur Verfügung gestellt wurden. Hierdurch erhielten die Teilnehmenden einen realistischen Einblick in den polizeilichen Alltag.

Die Veranstaltung stieß bei allen auf große Zustimmung und bot eine wichtige Gelegenheit, Vorurteile abzubauen, Verständnis füreinander zu schaffen und den respektvollen Umgang zu stärken. Die Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schulen im Austausch" wird in den kommenden Monaten hessenweit an weiteren Schulen fortgesetzt, um noch mehr Jugendlichen die Möglichkeit zum Austausch mit der Polizei zu geben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell