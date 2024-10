Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei stellt zwei Einbrecher auf frischer Tat

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Mittwochnacht (23.10., 02.10 Uhr) haben Polizeikräfte nach einer Alarmauslösung in einem Fahrradgeschäft an der Straße Am Anger zwei Einbrecher auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen.

Nachdem die eingesetzten Beamten das Geschäft auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes erreichten, flüchteten zwei Täter zunächst aus dem Fahrradgeschäft in Richtung Stadtring Sundern. Ein dritter Einbrecher (31) schaffte es nicht mehr aus dem Verkaufsraum und wurde von den Kräften noch am Eingang vorläufig festgenommen. Einer der zwei flüchtigen Täter (39) konnte in der Folge auf dem angrenzenden Parkplatz eines Freizeitbades von weiteren Polizeikräften vorläufig festgenommen werden. Der dritte bislang unbekannte Einbrecher konnte unentdeckt fliehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die drei Tatverdächtigen hatten sich zuvor gewaltsam Zutritt zu dem Fahrradgeschäft verschafft, indem die Eingangstür herausgebrochen wurde. Anschließend fingen die Männer an, den genutzten Transporter mit Fahrrädern aus dem Geschäft zu beladen.

Im Zuge erster Ermittlungen stellten Kriminalbeamte fest, dass es sich bei den Tätern um eingereiste litauische Staatsbürger handelt. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem stellten die Beamten den Lieferwagen und ein weiteres Fahrzeug, welches von den Männern genutzt wurde, sicher.

Die beiden 31- und 39-jährigen Festgenommenen wurden bereits am Mittwochmittag (23.10.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld einer Haftrichterin am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Diese kam dem Antrag nach und verkündete die Untersuchungshaft für die beiden Männer.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell