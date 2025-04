Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zahlreiche Graffiti-Schmierereien in Hofgeismar - Polizei bittet um Hinweise zu zwei verdächtigen Jugendlichen

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel)

In der Nacht zum gestrigen Dienstag haben unbekannte Täter in Hofgeismar mit Graffiti-Schmierereien in mehreren Straßen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche insbesondere Hinweise zu zwei Jugendlichen geben können, die möglicherweise im Zusammenhang mit den Taten stehen.

Zwischen dem frühen Montagabend und Dienstagmorgen trieben die Unbekannten in Hofgeismar ihr Unwesen und sprühten Schriftzüge und Symbole in unterschiedlicher Größe mit roter und schwarzer Farbe an mehrere Gebäude. Sowohl in der Husarenstraße als auch in der Straße "Oberer Graben" wurden durch die Täter die Wände von Wohnhäusern beschmiert. In der Mühlenstraße besprühten sie den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses, in der Adolf-Häger-Straße die Pavillons einer Musikschule und in der Schöneberger Straße ein Stromhäuschen. In der Straße "Unterer Weg" wurden eine Hauseingangstür und in der Straße "Brauhausberg" eine E-Ladesäule durch Farbe beschädigt. Außerdem beschmierten die Täter in der Würfelturmstraße einen VW Caddy, welcher auf dem Parkplatz eines Einrichtungsgeschäfts stand.

Durch Zeugen wurden zwei Personen beobachtet, welche möglicherweise im Zusammenhang mit den Taten stehen. Die beiden männlichen Jugendlichen sollen etwa 15 Jahre alt und von normaler Statur gewesen sein sowie kurzes, dunkelblondes Haar gehabt haben. Beide Personen waren mit Fahrrädern unterwegs, einer von ihnen soll darüber hinaus ein dunkelblaues Sweatshirt und einen Rucksack mit einem auffälligen Karomuster in den Farben Weiß, Rot und Dunkel auf der Vorderseite getragen haben.

Die Polizei in Hofgeismar bittet weitere Zeugen, welche in der Nacht zu Dienstag verdächtige Beobachtungen in Hofgeismar gemacht haben, sich unter Tel. 05671-99280 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell