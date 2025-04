Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kiosk-Einbrüche am Katzensprung und in Bettenhausen: Hinweise auf Täter in Badeschlappen erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor und -Bettenhausen:

Mutmaßlich auf das Konto ein und desselben unbekannten Täters gehen zwei Einbrüche in Kioske, die sich in der vergangenen Nacht am Kasseler Katzensprung und in der Leipziger Straße in Bettenhausen ereigneten. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Einbrecher geben können.

Bei dem ersten Einbruch in der Weserstraße kann die Tatzeit anhand der Bilder einer Überwachungskamera genau eingegrenzt werden: Um 3:12 Uhr versuchte der Täter gewaltsam, die Zugangstür zu dem Kiosk zu öffnen. Dies misslang, sodass der Türgriff aus der Verankerung brach und der Einbrecher mit einem Teil des Griffes in der Hand flüchtet, ohne in den Kiosk gelangt zu sein. Beute machte der Täter, ein ca. 1,85 Meter großer Mann mit schlanker Statur, der eine helle Hose, einen hellen Kapuzenpullover, dunkle Badeschlappen, eine helle Pudelmütze und einen dunklen Rucksack trug, nicht, richtete aber einen Schaden von mehreren Hundert Euro an.

Die zweite Tat in der Leipziger Straße, nahe der Söhrestraße, ereignete sich in der Zeit zwischen dem gestrigen Montagabend, 19:00 Uhr, und dem heutigen Dienstagmorgen, 7:15 Uhr. Dort schlug der Einbrecher ein Scheibe ein, stieg in den Kiosk ein und erbeutete Zigaretten, Alkohol und Energy-Drinks.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

