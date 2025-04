Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Anthrazitfarbener Toyota Landcruiser in Stifterstraße gestohlen - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof

Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Fasanenhof einen Toyota Landcruiser entwendet. Der zwei Jahre alte Geländewagen in der Farbe Anthrazit stand in der Stifterstraße am Straßenrand geparkt und wurde von seinem Eigentümer zuletzt am Montagabend, gegen 21:00 Uhr gesehen. Am Dienstagvormittag stellte der Besitzer dann gegen 10:00 Uhr das Verschwinden des Toyotas fest. Wie genau die Täter dabei vorgingen, konnte bislang nicht geklärt werden. Trotz umgehend eingeleiteter, europaweiter Fahndungsmaßnahmen fehlt von dem Fahrzeug im Wert von rund 65.000 EUR bis zum jetzigen Zeitpunkt jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen und Hinweisgeber, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell