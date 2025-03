Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Bulli aufgebrochen - Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots)

In der Auguststraße brachen unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (21./22.03.2025) einen Ford Transit auf, der in einer Einfahrt parkte. Sie zerstörten eine Scheibe des Bullis, um sich Zutritt zu verschaffen, und entwendeten Werkzeug in einem hohen Wert. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

