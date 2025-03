Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Einbrecher durch Alarm vertrieben.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (22.03.2025) gegen 22 Uhr versuchten bislang Unbekannte über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Unter der Jugendherberge" einzusteigen. Durch das Auslösen eines Alarms ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Laut Zeugenangaben soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben, die zu Fuß in Richtung Amselweg flüchteten. Gestohlen wurde nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise: Wer Angaben zum Einbruch machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell