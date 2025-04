POL-SI: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt - #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht von Freitag (11.04.2025) auf Samstag (12.04.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall in der Siegener Oberstadt gekommen. Gegen 03:20 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Ford Mustang über die Löhrstraße in die Oberstadt. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Es kam zur Kollision mit einem Verkehrsschild und einem Fahrradständer. ...

