POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Wasseraustritt

Dahnen (ots) - Am Nachmittag des 18.07.2024 gingen Meldungen über mögliche Trickbetrüger in der Ortslage Dahnen ein. Zwei junge Frauen gaben sich als Mutter und Tochter aus und sprachen Personen an, ob man ihnen Geld geben könne. Dabei gaben sie beispielsweise an, das Geld für einen Einkauf im Baumarkt oder anstehende Mietkosten zu benötigen. In einem Fall entstand ein Schaden in Höhe von 100,00EUR. Eine der Frauen ...

mehr