Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Eisautomaten im Kreis Minden-Lübbecke aufgebrochen

Hille/ Petershagen (ots)

(DM) Mutmaßlich in der Nacht zu Montag wurden mehrere Eisautomaten einer Firma durch bisher unbekannte Täter angegangen.

Verantwortliche des betroffenen Eiscafés mussten am Montagmorgen feststellen, dass ihre Ausgabegeräte aufgebrochen wurden. Nach ersten Ermittlungen fanden die Taten in der vorherigen Nacht statt. Die Eisautomaten in der Lübbecker Straße in Rothenuffeln, in der Mindener Straße in Hille und in der Lavelsloher Straße in Petershagen wurden durch unbekannte Täter aufgehebelt und das Bargeld wurde entwendet. Es entstand Sachschaden in einem geringen fünfstelligen Bereich.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

