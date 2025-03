POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Lasermessung der Polizei - 82 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/Drei Monate Fahrverbot

Kelsterbach (ots) - Am Sonntag, den 16.03. gegen 14:45 Uhr, ereignete sich in der Frankfurter Straße in Kelsterbach ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein weißer VW-Polo die Frankfurter Straße in Richtung Bahnhof, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Focus. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich ...

