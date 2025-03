Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe entwenden Insulinpumpe und flüchten mithilfe von Pfefferspray

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Samstag (15.3.) gegen 11 Uhr nahmen bislang unbekannte Diebe eine Insulinpumpe im Wert von rund 800 Euro in einem geparkten Auto in der Otto-Röhm-Straße ins Visier. Sie verschafften sich nach ersten Ermittlungen durch eine unverschlossene Tür Zugang in das Innere des Fahrzeugs. Dort entwendeten sie eine Jacke und die Insulinpumpe. Ein aufmerksamer Zeuge sah die Tat und meldete dies zügig dem 26-jährigen Eigentümer. Er befand sich in der Nähe und versuchte einen der Diebe festzuhalten, wodurch er seine Jacke zurückerlangen konnte. Trotzdem schafften es die Kriminellen mit der Insulinpumpe das Weite zu suchen und flüchteten in Richtung der Straße Im Tiefen See. Der Eigentümer verfolgte die Unbekannten und wurde hierbei mit einem Pfefferspray verletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des räuberischen Diebstahls.

Einer der beiden Täter soll 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er soll kurze dunkle Haare und eine grüne Jacke getragen haben.

Der zweite Dieb soll 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Er soll einen langen schwarzen Mantel, eine graue Wintermütze und eine schwarze Jogginghose getragen haben.

Hinweise nimmt das Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell