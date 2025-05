POL-MI: Airbags ausgelöst - zwei Pkw kollidieren auf Kreuzung

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter sind am späten Samstagabend in das Bad Oeynhausener Rathaus am Ostkorso eingebrochen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter zunächst über eine Seiteneingangstür in das Gebäude einzubrechen. Als dies misslang, zertrümmerten sie gegen 23.40 Uhr eine Scheibe und gelangten so in das Rathaus. Darin öffnete man mehrere Türen gewaltsam und ...

mehr