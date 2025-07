Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt und Kontrollen durch die AG Poser und Raser

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen trug ein Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Heilbronn davon. Gegen 16:35 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf der Horkheimer Straße in Richtung Heilbronner Innenstadt unterwegs und wollte in der Ortsmitte von Sontheim nach rechts in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei schätzte er vermutlich den Abstand zu einem in gleicher Richtung fahrenden 25-jährigen Fahrradfahrer falsch ein. Daher bog der junge Mann direkt vor dem Zweiradfahrer ab. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Pkw und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, musste allerdings nicht ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 3.300 Euro.

Heilbronn: Polizei hat Poser und Raser weiter im Blick

Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Heilbronn und der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg führten am Donnerstagabend in Heilbronn Kontrollen der Poser und Raser Szene durch. Zwischen 18 Uhr und 0:30 Uhr wurden im Stadtgebiet 38 Fahrzeuge kontrolliert, von diesen waren 30 besagter Szene zuzuordnen. Insgesamt ahndete die Polizei 13 Ordnungswidrigkeiten, darunter Handy-, Gurt- und Rotlichtverstöße sowie drei Geschwindigkeitsverstöße. Der Tagesschnellste, ein 22-jähriger Audi-Fahrer, war bei erlaubten 40 km/h mit 81 km/h auf dem Tacho unterwegs. Außerdem wurden zwei Fahrzeugführer wegen des Verursachens von unnötigem Lärm beanstandet und zwei Fahrzeuge aufgrund einer erloschenen Betriebserlaubnis sichergestellt. Auch in Zukunft werden die Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Heilbronn, nicht nur im Rahmen der AG Poser und Raser, ein besonderes Augenmerk auf die Szene haben.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell