Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spind geöffnet

Jena (ots)

Ob der Spind nicht richtig ge- und verschlossen wurde, muss im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Was jedoch bekannt ist, dass während eines Badebesuchs eines Mannes in einem Freizeitbad in Jena Unbekannte an seinem Spind waren. Wie sich herausstellte, entnahmen der oder die Täter darauf eine Smartwatch und entfernten sich unerkannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell