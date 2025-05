LPI-J: Fund bei Mäharbeiten

Bad Sulza (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es gestern in Bad Sulza. An der Kreuzung Albert-Lindner-Straße / Wunderwaldstraße übersah ein 40-jähriger Transporter-Fahrer einen von rechts kommenden PKW und stieß mit diesem zusammen. Der 71-jährige Fahrer musste aufgrund von Schmerzen ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 14.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb ...

