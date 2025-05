LPI-J: Kabel von Baustelle gestohlen

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag befuhr ein 55-jähriger Daimler-Benz-Fahrer mit Anhänger die B7, aus Richtung Umpferstedt kommend in Fahrtrichtung Weimar. In Höhe des Abzweiges Süßenborn schaukelte sich das Gespann auf, so dass der Fahrer die Kontrolle verlor. Der Pkw löste sich vom Anhänger, fuhr nach rechts über die Leitplanke auf ein Feld und kam dort in ...

