LPI-J: Anhänger macht sich selbständig - ein Leichtverletzter

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 55-jähriger Daimler-Benz-Fahrer mit Anhänger die B7, aus Richtung Umpferstedt kommend in Fahrtrichtung Weimar. In Höhe des Abzweiges Süßenborn schaukelte sich das Gespann auf, so dass der Fahrer die Kontrolle verlor. Der Pkw löste sich vom Anhänger, fuhr nach rechts über die Leitplanke auf ein Feld und kam dort in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Der entkoppelte Anhänger überschlug sich auf der Fahrbahn. Ein entgegenkommender 52-jähriger Skoda-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fahrer beider Fahrzeuge blieben unverletzt, allerdings musste der 43-jährige Beifahrer des Daimlers aufgrund leichter Verletzungen medizinisch versorgt werden. Sowohl beide Pkw als auch der Anhänger wurden durch Abschleppunternehmen geborgen, der Sachschaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Des Weiteren entstanden Sachschäden an der Leitplanke und am Fahrbahnbelag. Hier kann derzeit keine Schadenshöhe verifiziert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B7 voll gesperrt und führte zu Stauerscheinungen in beide Richtungen.

