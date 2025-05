Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Undankbar über Schlafquartier

Jena (ots)

Undank ist der Welten Lohn. Das musste ein 41-jähriger Laubenpieper aus Jena am Mittwochmorgen am eigenen Leib erfahren. Wie sich herausstellte, nutzte ein 32-Jährige die Laube des Mannes in einer Gartenanlage nahe der Stadtrodaer Straße zum Nächtigen. Nachdem die Frau erwachte, zeigte sie aber mitnichten ihre Dankbarkeit über die kostengünstige Herberge. Nach ihrer Nachtruhe randalierte sie, beschädigte hierbei sowohl die Eingangstür der Laube als auch das Gartentor. Die alarmierten Beamten stellten die Frau vor Ort fest, mit einem Atemalkoholwert von 2,6 Promille. Da sie sich augenscheinlich in ihrer Zerstörungswut selbst verletzte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Strafrechtlich verantworten muss sich die 32-Jährige trotz dessen.

