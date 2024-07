POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vespa-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots) - Am Dienstagabend um 20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Dammstraße in Richtung Industriehafen. In Höhe der Laurentiusstraße übersah ein 23-jähriger VW-Fahrer den Rollerfahrer, als er nach links in die Dammstraße abbog. Der VW und der Roller stießen zusammen, der 19-Jährige kam zu Fall und wurde hierbei verletzt. Durch einen zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen wurde der ...

mehr