Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallfahrer gesucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Ein 61-Jähriger war am Montag mit einem Mofa auf der Mannheimer Straße unterwegs. Gegen 14 Uhr schoss plötzlich vor ihm ein Auto aus einer Parkbucht auf die Fahrbahn. Der so überraschte 61-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, prallte frontal in die rechte Fahrzeugseite und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Der Unfallverursacher half dem Gestürzten auf und schob seinen Roller von der Fahrbahn. Dann fuhr er allerdings weiter, ohne sich um den noch benommenen Senior zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Wie sich später herausstellte, zog sich der 61-Jährige bei dem Unfall eine Fußverletzung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. An seinem Roller entstand ein Schaden von knapp 100 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Käfertal unter der Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell