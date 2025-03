Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen Mann mit Messer vorläufig fest

Dortmund (ots)

Gestern Vormittag (11. März) wurde ein Mann am Dortmunder Hauptbahnhof mit einem Messer gesichtet. Bundespolizisten stellten diesen, nach einem Bürgerhinweis, und sicherten den gefährlichen Gegenstand.

Gegen 11:10 Uhr wurde ein Passant in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Dieser gab an, dass sich auf dem gegenüberliegenden Parkplatz ein Mann aufhalte, bei welchem ein langes Messer aus der Hose ragt. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu der Parkfläche, wo der Zeuge diesen den 44-Jährigen zeigte. Der Mann saß auf dem Gehweg und die Polizisten konnten das Messer in der rechten Seitentasche erkennen. Daraufhin forderten sie den polnischen Staatsbürger, unter Androhung der Dienstwaffe, dazu auf, die Arme zu heben und nicht nach dem gefährlichen Gegenstand zu greifen. Der Bewaffnete verhielt sich kooperativ, so dass das Messer, mit einer Klingenlänge von 12,5 cm, durch die Uniformierten gesichert werden konnte. Anschließend führten sie den Wohnungslosen der Dienststelle zu. Bei einer Durchsuchung wurden keine weiteren verbotenen oder gefährlichen Gegenstände aufgefunden. Aufgrund Kommunikationsschwierigkeiten befragte ein Beamter in polnischer Sprache den Mann zu seinen Beweggründen. Gegenüber den Einsatzkräften äußerte er dann, dass er sich freiwillig in psychiatrische Behandlung begeben wollte.

Die Beamten informierten einen Rettungswagen, welcher den 44-Jährigen einem Krankenhaus zu führte. Dieser war in der Vergangenheit bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Die Bundespolizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

