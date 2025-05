Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Holtwick, B474/Zusammenstoß zweier Autos

Coesfeld (ots)

Relativ glimpflich ging ein Verkehrsunfall aus, der sich in den Abendstunden des Dienstag (27.05.) auf der B474 zwischen Coesfeld und Holtwick in Höhe der dortigen Tankstelle ereignete. Ein 70-jähriger Mann aus Dülmen war gegen 21.15 Uhr mit seinem Auto in Richtung Coesfeld unterwegs, als ihm nach derzeitigem Ermittlungsstand etwas in den Fußraum seines Wagens fiel. Bei dem Versuch, den Gegenstand aufzuheben, geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 28-jährigen Rosendahlers. Beide Fahrzeuge drehten sich durch die Kollision um jeweils 180 Grad und kamen im Straßengraben zum Stehen. Beide Männer blieben augenscheinlich unverletzt, wurden aber zur Kontrolle mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden lang gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell