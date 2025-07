Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Brand, Radlader gestohlen, Poser und Raser Kontrollen, Zeugen nach Körperverletzung gesucht, Zeugen nach Unfall zwischen Fußgänger und Zug gesucht, Einbruch

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 26.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am vergangenen Dienstag bei Heilbronn - nun sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15.10 Uhr war eine 58-Jährige mit ihrem Opel auf der Kreisstraße 9560 von Heilbronn kommend in Richtung Biberach unterwegs, als sie aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 31-Jährigen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den Graben abgewiesen. Die Opel-Fahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur möglichen Klärung der Unfallursache sucht die Polizei nun Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Poser und Raser weiter im Visier der Polizei

Am vergangenen Wochenende nahm die Polizei erneut Poser und Raser im Stadtgebiet Heilbronn ins Visier. Zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 2 Uhr, wurden von Beamtinnen und Beamten der Polizeireviere Heilbronn und Heilbronn-Böckingen insgesamt 61 Fahrzeuge und 93 Personen kontrolliert. Hierbei wurden über 30 Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Unter anderem wegen unnötiger Lärmverursachung, unnützem Hin- und Herfahrens und nicht angepasster Geschwindigkeit. Außerdem führten die Polizistinnen und Polizisten im Bereich der Peter-Bruckmann-Brücke Lasermessungen durch. Vier der gemessenen Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste fuhr bei erlaubten 50 km/h mit 99 km/h durch die Stadt und wird nun für einige Zeit zu Fuß gehen müssen.

Heilbronn: Mit der Faust ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Am Freitagabend schlug in Heilbronn ein Unbekannter einem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend. Die beiden Männer sollen gegen 21:10 Uhr vor einem Imbiss in der Götzenturmstraße in einen zunächst verbalen Streit geraten, in dessen Verlauf es dann zum Faustschlag gekommen sein soll.. Nachdem der Unbekannte unvermittelt zugeschlagen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Leingarten: Zeugen nach Unfall zwischen Fußgänger und Zug gesucht

Nach einem Unfall zwischen einem Zug und einem Fußgänger am Sonntag bei Leingarten sucht die Polizei Zeugen. Gegen 23.30 Uhr konnte der Triebwagenführer eines Zugs im Vorbeifahren eine verletzte Person neben den Gleisen im Gebüsch liegen sehen. Kurz darauf wurde der 31-jährige Schwerverletzte durch eine Polizeistreife, kurz vor Leingarten, neben den Gleisen aufgefunden. Vermutlich war der Mann zu Fuß neben dem Gleisbett unterwegs und wurde von einem aus Richtung Karlsruhe kommenden Zug an das Fahrzeug gezogen und von diesem ins Gebüsch abgewiesen. Der genaue Unfallzeitpunkt ist derzeit noch unklar. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Schwaigern: Mit über zwei Promille von der Fahrbahn abgekommen

Mehr als zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Autofahrers am frühen Sonntagmorgen nach einem Unfall bei Schwaigern an. Gegen 2:10 Uhr war der 23-Jährige mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße 2151 von Neipperg kommend in Richtung Schwaigern unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Golf mit einem Leitpfosten, stieß gegen den dortigen Hang, wurde abgewiesen und prallte abschließend gegen die gegenüberliegende Böschung. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der verursachte Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Mannes fest. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über zwei Promille anzeigte, musste der VW-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Untereisesheim: Auf dem Herd vergessenes Essen Ursache für Wohnungsbrand

Vermutlich das auf dem Herd vergessene Essen war die Ursache für einen Brand in einer Wohnung in Untereisesheim am Samstagabend. Gegen 20:30 Uhr meldete die Bewohnerin der Wohnung in der Lerchenstraße das Feuer in ihrer Küche. Die Feuerwehren Untereisesheim und Neckarsulm konnten die Flammen löschen. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro.

Löwenstein/Etzlenswenden: Radlader gestohlen - Zeugen gesucht

Am Wochenende wurde in Löwenstein ein Radlader entwendet. Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr entdeckte ein Zeuge auf einem Waldweg kurz vor Etzlenswenden einen umgestürzten Radlader. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug von einer Baustelle in der Reisacher Straße im circa 58 Kilometer entfernten Löwenstein entwendet worden war. Ob an dem Radlader Schäden entstanden sind, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Ellhofen: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unberechtigt Zutritt zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ellbachtal. Zwischen 18:30 Uhr am Samstag und 12:15 Uhr am Sonntag gelangten der oder die Täter auf unbekannte Weise in das Gebäude in der Hauptstraße und entwendeten fünf manuelle Kleingeräte von mehreren Fahrzeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an die Polizei Weinsberg.

A81/Hardthausen am Kocher: Unfall durch verlorene Ladung - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer am vergangenen Donnerstag auf der Autobahn 81 Teile seiner Ladung verlor und einen Unfall verursachte. Gegen 14:30 Uhr war der Unbekannte mit seinem Lkw auf der A81 von Stuttgart in Richtung Würzburg unterwegs, als sich zwischen den Anschlussstellen Neuenstadt und Möckmühl eine Ladebox des Lkw öffnete und zwei Spanngurte sowie ein Unterlegkeil auf die Fahrbahn fielen. Ein in gleicher Richtung fahrender 46-Jähriger musste mit seinem Gespann, bestehend aus einem Mazda und einem Wohnanhänger, nach rechts ausweichen und touchierte mit dem Wohnanhänger die Schutzplanke. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Ein 23-Jähriger VW-Fahrer überfuhr mit seinem Auto einen der Spanngurte. Ob hier ein Schaden entstanden ist, ist noch unklar. Ein Zeuge gab an, dass ein Lkw auf dem Strandstreifen gehalten habe, dann aber seine Fahrt fortsetzte. Wer kann Angaben zu dem Lkw und dessen Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an den Verkehrsdienst Weinsberg.

Heilbronn: Pkw mit Stadtbahn kollidiert

Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag in Heilbronn. Kurz vor 14 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Audi aus einer Hofeinfahrt in der Austraße. Hierbei übersah sie vermutlich die kreuzende Stadtbahn und kollidierte mit dieser. Alle 30 Fahrgäste sowie die Audi-Fahrerin blieben unverletzt.

